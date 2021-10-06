Больше 50 частных клиник региона принимают по полису ОМС, но есть нюансы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полис ОМС позволяет жителям Екатеринбурга бесплатно попасть к врачу в поликлинике, к которой прикреплен пациент, сдать анализы, пройти обследования, назначенные лечащим врачом, и, при необходимости, вызвать скорую медицинскую помощь.

В реестре медицинских организаций, указанных на сайте территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, больше 50 частных клиник.

Теоретически, в эти клиники можно записаться к врачу по полису ОМС. Часть из них принимает ко всем врачам, часть оказывает определенные услуги. Спектр услуг по полису ОМС у каждой частной клиники свой, он зависит в первую очередь от технических возможностей медицинского учреждения и размера квот.

Разбираемся, как записаться к врачу по полису ОМС в Екатеринбурге.

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ

Запись к врачу по полису ОМС, согласно списку регионального ТФОМС, возможна в клинику «Профессорская плюс», медицинский центр «Шанс III», медико-фармацевтический центр «Гармония», «Ситилаб-Урал», «Центр семейной медицины», «Парацельс», «УГМК-Здоровье», «Ситидок-Урал», клиническую больницу «РЖД-Медицина», «Новую больницу» и другие.

АСТРАМЕД-МС

В компании пояснили, что запись к врачу по полису ОМС в частные клиники возможна только для операций, если государственные медицинские учреждения по каким-либо причинам, например, из-за отсутствия мест, не могут оперативно прооперировать пациента.

– Полис ОМС распространяется только на муниципальные учреждения, а платные клиники оказывают частично и то только операции, когда нет возможности сделать операцию в обычной клинике, – сообщили на горячей линии страховой медицинской компании «Астрамед-МС».

Также здесь добавили, что в случае со стоматологиями-партнерами, сложное лечение будет оказано только за счет пациента, при этом в полис ОМС входит лечение зуба отечественными препаратами (обычно это делают в районных стоматологических поликлиниках при наличии материала).

По полису ОМС можно лечить зубы только в государственной стоматологии и отечественными препаратами Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Удаление зуба или имплантация зубов не входят в полис ОМС, – уточнили в компании.

В списке ТФОМС указана, к примеру, «Новая больница».

В пресс-службе организации рассказали, что в Екатеринбурге работает целая поликлиника для приема жителей Верх-Исетского района по полису ОМС. То есть частная клиника осуществляет запись к врачу по полису обязательного медицинского страхования.

– Мы оказываем помощь по ОМС. У нас же городской центр природноочаговых инфекций, где лечим пациентов, пострадавших от укуса клеща, аритмологический центр, центр лечения язвенной болезни. Пациентов по ОМС обслуживает и стационар. Принимаем пациентов с инфарктами, инсультами по скорой помощи, лечим пациентов бронхиальными астмами и ХОБЛ, гастроэнтерологическими историями, – рассказала представитель пресс-службы «Новой больницы» Анна Павлова.

Запись к врачу по полису ОМС в клинику осуществляется через портал госуслуг, через сайт medincom.info и по телефону регистратуры: +7 (343) 204-76-76.

ЕЩЕ

Сложная и недешевая процедура ЭКО, кстати, тоже есть в списке полиса ОМС «Астрамед-МС», делается она в клинике «Гармония» бесплатно, но, есть НО.

Чтобы записаться к врачу по полису ОМС, во-первых, необходимо пройти полное медицинское обследование за счет своих средств, либо в государственной больнице, во-вторых это обследование должно подтвердить диагноз «бесплодие», в-третьих, нужно быть готовым пройти еще несколько инстанций, пройти отбор и ждать решения специальной комиссии. Иногда это может занять несколько месяцев.

Как рассказали в «Гармонии», для записи к врачу по полису ОМС страховая компания должна подтвердить готовность покрыть все расходы на ЭКО пациента.

В страховой компании пояснили, что путь пациентки начнется в женской консультации:

– В случае соответствия диагноза медицинским показаниям ЭКО, лечащий врач подготовит выписку из истории болезни, на основании которой врачебная комиссия женской консультации оформит заключение о необходимости проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС. Потом это заключение направляется в региональную комиссию по отбору пациентов на проведение ЭКО. Эта комиссия принимает решение о выдаче направления на проведение процедуры ЭКО по ОМС.

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