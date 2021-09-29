КТ легких в Екатеринбурге: адреса, цены

По направлению от терапевта КТ легких делают в 40-й больнице и Новой больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пандемию для более точного диагноза при подозрении на коронавирус медики назначают КТ легких в Екатеринбурге. Компьютерная томография позволяет увидеть всю картину, а именно, патологические изменения в легких и диагностировать пневмонию на ранней стадии. КТ легких в Екатеринбурге безболезненно и не требует специальной подготовки пациента. Длительность процедуры от 3 до 30 минут.

Рассказываем, где сделать КТ легких в Екатеринбурге и сколько будет стоить процедура.

Городская клиническая больница №40

Адрес: ул. Волгоградская, 189

Контакт: +7 (343) 240-02-91

Цена: 3000 рублей (без контраста), 5500 рублей (с контрастом)

КТ легких в Екатеринбурге можно сделать в государственной больнице. Правда здесь для исследования понадобится направление от лечащего врача.

Новая больница

Адрес: ул. Заводская, 29

Контакт: +7 (343) 288-39-50

Цена: 3900 рублей за КТ легких в Екатеринбурге, контрастная томография обойдется в 7950 рублей

– Мы принимаем пациентов на КТ органов грудной клетки с направлением от терапевта, пульмонолога, потому что наблюдаем пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию в рамках программы респираторной реабилитации, диагностики и лечения постковидного синдрома, а также лечим хронические заболевания легких. Направление необходимо, потому что только врач может определить необходимость проведения исследования, тем более такого как КТ, где есть лучевая нагрузка, – рассказали в пресс-службе «Новой больницы».

Компьютерная томография - безболезненная процедура Фото: Алексей БУЛАТОВ

УГМК-Здоровье

Адрес: ул. Шейнкмана, 113

Контакт: 8-800-234-10-03

Цена: от 4500 рублей

КТ легких в Екатеринбурге в клинике делают нескольких разновидностей, самое недорогое – 4500 рублей – это КТ легких и средостения (комплекс), в 6500 рублей обойдется КТ легких для больных и с подозрением на COVID-19.

Еще дороже – 8000 рублей – будет стоить КТ легких в Екатеринбурге с контрастированием. Пациенту вводится контрастное вещество на основе молекул йода. Такое обследование медики делают, если у специалиста остались вопросы по стандартной компьютерной томографии.

Magnetica

Адрес: ул. Антона Валека, 13

Контакт: +7 (343) 312-70-35

Цена: от 4900 рублей

КТ легких в Екатеринбурге есть нескольких разновидностей: КТ органов грудной полости и средостения – 4900 рублей, КТ – ангиография легочных артерий (диагностика легочного эмболизма) обойдется, как и КТ органов грудной полости и средостения с внутривенным болюсным контрастированием, в 6700 рублей.

РЖД-Медицина

Адрес: ул. Гражданская, 9

Контакт: +7 (343) 204-95-05

Цена: от 2000 рублей

КТ легких в Екатеринбурге можно сделать и за 2000 рублей – процедура называется «КТ органов грудной клетки (легких и средостения)».

Здоровье 365

Адрес: ул. Белинского, 119

Контакт: +7 (343) 363-26-85

Цена: 6500 рублей за КТ легких в Екатеринбурге без контраста, 8000 – без контраста

Парацельс

Адрес: ул. Большакова, 68

Контакт: +7 (343) 272-03-03

Цена: 5500 рублей за КТ легких в Екатеринбурге без контрастирования, 10000 рублей – с контрастированием.