В Екатеринбурге мужчина выпрыгнул из машины после ссоры с девушкой и погиб

От полученных травм пассажир скончался на месте. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии на 23 километре Тюменского тракта. По предварительной информации, 31-летний мужчина выпрыгнул из салона Honda и погиб на месте. За рулем иномарки была 34-летняя женщина. Она пыталась вырулить вправо, но ее пассажира затянуло под колеса.

Перед трагедией пара разговаривала, но мужчина сильно нервничал.

- Женщина двигалась по дублеру Сибирского тракта со стороны Косулино в сторону Екатеринбурга. Во время движения пассажир, мужчина 1991 года рождения, отстегнул ремень безопасности, на ходу открыл дверь и выпрыгнул из машины, - пояснили в городском управлении ГИБДД.

Все произошло на 23-м километре Тюменского тракта. Фото: отделение пропаганды управления ГИБДД Екатеринбурга

Напомним, что в столице Урала сейчас проводятся рейды по выявлению зацеперов. Поводом для проверки стала смерть 13-летней школьницы, которую переехал трамвай. Вечером 4 октября школьница вместе с другом ехала на сцепке вагонов маршрута № 1. Девочка не удержалась и упала на рельсы, вагон протащил ее на 200 метров.

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