В Екатеринбурге выписали из больницы малышку, которая потеряла семью в страшной аварии под Саратовом

Семья Пухачевых возвращалась домой в Екатеринбург, когда их автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге выписали из детской больницы № 9 трехлетнюю Алену, которая потеряла всю семью в страшной аварии в Саратовской области. 20 августа под Вольском автомобиль семьи Пухачевых выезжал с заправки, после чего столкнулся с КамАЗом. От удара легковушку «Ладу Ларгус» отбросило в фуру. В результате ДТП погиб водитель легковушки Станислав Пухачев, его жена Галина, двое сыновей и теща.

Малышка Алена чудом осталась жива, из искореженной машины ее доставали неравнодушные водители. Девочка получила ожоги 30% тела из-за раскаленного асфальта, который высыпался из кузова грузовика. Через три дня ее транспортировали на самолете в Екатеринбург.

Из искореженной машины Алену достали неравнодушные водители. Фото: Саратовская областная служба спасения

Теперь Алена будет жить со сводной сестрой Ксенией – дочерью Станислава от первого брака.

- Мультики смотрит много, играет в игрушки, она обычный ребенок, пока трудно брать ручками, они пока в лангетках. Но она все понимает, и в принципе почти все может взять - медленно, но верно. Про родителей рассказала ей как есть. В силу возраста она восприняла это спокойно, - рассказала «КП»-Екатеринбург Ксения Гридина.