Семья Пухачевых ехала домой в Екатеринбург. Фото: СОЦСЕТИ

20 августа на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград погибла семья Пухачевых из Екатеринбурга. Галина с мужем Станиславом вместе с матерью и тремя детьми возвращалась домой с отпуска.

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

По версии ГИБДД, аварию спровоцировал водитель «Лады Ларгус». Ей управлял Станислав Пухачев. Многодетный отец не уступил дорогу КамАЗу при выезде с прилегающей территории. После столкновения грузовик и легковушка отлетели во встречную фуру Volvo.

Станислав, его жена, теща и сыновья 11 и 16 лет скончались на месте. Единственной выжившей стала 3-летняя девочка.

СК возбудил уголовное дело. Фото: Саратовская служба спасения

КТО СПАС РЕБЕНКА?

Малышка получила 30% ожогов из-за того, что в фуре Volvo перевозили асфальт. Он высыпался из кузова на искореженную «Ладу». Из машины девочку вытащил проезжающий мимо Виталий Качало.

- Я ехал по трассе, но потом встал в пробку. Увидел грузовики и пошел узнавать, что случилось. Сначала я даже не понял, что за машина зажата. Настолько она была искорежена. Потом услышал крик девочки. Стал руками разгребать асфальт, прижег пальцы. Ножом разрезал ремни. Держал на руках ее как мог. У нее обгорели ручки, ножки и лицо, - рассказал «КП»-Екатеринбург Виталий Качало.

Девочку перевезут в Екатеринбург, когда ей станет лучше. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

- Ребенок на данный момент находится в лечебном учреждении под контролем врачей. Проводятся регулярные консультации с реаниматологами и комбустиологами областного центра. В настоящее время состояние ее оценивается как тяжелое, но стабильное, - сообщили «КП» в минздраве.

Снимки с места трагедии. Фото: УГИБДД по Саратовской области

КТО БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ?

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Но предъявлено ли кому-то обвинение не уточняется. Не исключено, что позже оно будет прекращено, так как предполагаемый виновник аварии погиб.

- Следователями и криминалистами регионального СК проведен осмотр места происшествия. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - отмечают в СУ СКР региона.