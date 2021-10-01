Пара так и не признала вину в чудовищном преступлении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге поставлена точка в деле об избиении до смерти шестилетнего Никиты, который стал жертвой опекунов. Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию четы Германских, которые были осуждены 1 июня.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

Семья Михаила и Гилы Германских забрала мальчика и его младшего брата Диму из Дома ребенка в Нижнем Тагиле в конце 2017 года.

К тому моменту у пары уже были дети. У Михаила от первого брака взрослая дочь, у Гилы – два сына. В 2011 году у них родился сын Павел, а потом из Дома ребенка удочерили школьницу Ангелину.

- Нам сказали, что у мальчиков есть психологические отклонения, и именно поэтому речь шла об опеке, а не усыновлении. Мы не были до конца уверены, что справимся с такой нагрузкой, - признается Михаил Германский. – В общей сложности на содержание каждого ребенка выделяли по 13 тысяч рублей в месяц. Ключевым фактором являлся возраст мальчишек, они могли стать братьями для нашего Паши, - рассказывала летом 2019 года «Комсомолке» Гила Германская.

После смерти Никиты из семьи забрали его младшего брата и приемную дочь Ангелину. Фото: архив семьи

Никита скончался летом 2018 года. Опекуны заявили, что мальчик «поскользнулся в ванной». А после отбоя стал хрипеть и задыхаться. Германские с охотой показывали журналистам свою просторную квартиру и ту самую ванную комнату.

- Вот тут я его не успела поймать, - глядя нам в глаза добавляла многодетная мать.

Следствие длилось полтора года. Следственный комитет был вынужден инициировать процедуру эксгумации тела мальчика. Экспертизы показали, что мальчик не мог нанести себе травмы. Кроме этого были выявлены более ранние повреждения.

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша, - рассказывал тогдашний руководитель следственного отдела СК по Чкаловскому району Екатеринбурга Дмитрий Аникин.

СУДЕБНАЯ ЭПОПЕЯ

Изначально СК расследовал два отдельных уголовных дела. Причиной послужило то обстоятельство, что из-за проблем с сердцем у Михаила были противоречивые показатели на полиграфе. Весной 2020 года Гила Германская была признана виновной, районный суд отправил ее в колонию на 12 лет. Но уже в сентябре женщина была дома, где ее никто не ждал. Областной суд отменил приговор и отправил дело на пересмотр.

Журналисты «КП» были первыми, кто смог пообщаться с арестанткой после освобождения. Тогда стало понятно, что в семье произошел разлад.

- Меня заочно похоронили. Муж не думал, что я так быстро окажусь на свободе. Его родственники считают, что он оказался в трудной ситуации из-за меня. У нас есть информация, что Миша со своим адвокатом написали жалобу на расследование его уголовного дела, которое сразу направили на доработку. А вот про меня они указали, что все нужно оставить как есть. То есть чтобы я дальше гнила в тюрьме, - делилась Германская после выхода на свободу.

Германские утверждали, что Никита повредил голову при падении в ванной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этой весной супруги вместе предстали перед судом. Вердикт, как и ожидалось, был суровым. Гиле Германской назначили 9 лет лишения свободы, Михаилу Германскому - 9 лет и 10 месяцев заключения в колонии общего режима.

- На протяжении всего периода следствия и суда чета не признавала вину. Выдвигались разные версии смерти, но эксперты пришли к однозначному мнению, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, - рассказал Дмитрий Соколов, прокурор отдела государственных обвинителей Чкаловского района.

1 октября 2021 года Свердловский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции. А это значит, что следующие несколько лет Германские проведут за решеткой.

- Выслушав доводы по делу, суд принял решение оставить апелляционные жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, -