«Пушкинская карта» 2021: где оформить в Екатеринбурге и Свердловской области

Карта даст возможность посетить культурные учреждения бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября стартовал Всероссийский проект «Пушкинская карта» 2021, позволяющий сделать культурные мероприятия более доступными для молодежи в возрасте от 14 до 22 лет. По этой карте театр или музей можно посетить бесплатно. Рассказываем, как оформить «Пушкинскую карту» 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области.

1. Перед оформлением «Пушкинской карты» 2021 нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуг», чтобы затем войти в учетную запись приложения «Госуслуги. Культура».

2. Если учетная запись уже создана, тогда можно приступать ко второму шагу- скачать приложение «Госуслуги. Культура» в AppStore или Google Play, ввести логин и пароль и выполнить все действия, указанные в приложении.

3. Следующим шагом предстоит ожидать, когда вам одобрят «Пушкинскую карту» 2021 и перечислят на счет 3000 рублей, которые можно будет потратить только на посещение культурных мероприятий из определенного списка - театр Музыкальной комедии, Свердловская филармония, театр кукол и другие учреждения Екатеринбурга и Свердловской области.

Баланс Пушкинской карты будет обновляться ежегодно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полный список мест, куда можно попасть по «Пушкинской карте» 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области можно посмотреть здесь.

Получить пластиковую «Пушкинскую карту» 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области можно будет в Почта банке, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В конце 2021 года остаток суммы на карте сгорит и не перенесется на следующий год. А в январе 2022 года на «Пушкинскую карту» на тот же счет перечислят 5000 рублей, которые можно будет потратить на посещение театров, музеев в течение года, если к тому моменту вам не исполнится 23.

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