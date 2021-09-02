Названы музеи и театры Екатеринбурга, которые подключились к проекту «Пушкинская карта» 2021

Молодежь получила возможность бесплатно посещать музеи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всероссийская программа «Пушкинская карта» 2021, которая призвана сделать посещение учреждений культуры доступным для молодежи, стартовала 1 сентября.

О том, какие учреждения приняли участие проекте «Пушкинская карта» 2021 в Екатеринбурге и Свердловской области рассказала министр культуры региона Светлана Учайкина.

- На данный момент к проекту подключились уже 40 учреждений Свердловской области. Среди них театр Музыкальной комедии, Свердловская филармония, и театр кукол, театр драмы, Эрмитаж - Урал, музей изобразительных искусств. Даже парк Маяковского готов закупить терминалы, чтобы участвовать в проекте, - поделилась Светлана Учайкина.

Напоминаем, что выплаты на карту начались уже с 1 сентября этого года. Воспользоваться картой могут подростки от 14 до 22 лет. С 2021 года на карту перечисляют по 3000 рублей. Эти деньги школьники и студенты могут потратить на походы в театры и музеи. С 2022 года на эти цели каждому молодому человеку будет выделяться из государственной казны по 5 тысяч рублей в год.