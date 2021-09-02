Пушкинская карта 2021 Екатеринбург: в какие музеи и театры можно попасть

Мероприятия по Пушкинской карте можно посетить с 3 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить Пушкинскую карту 2021 в Екатеринбурге. В распоряжении ребят будут 3000 рублей, которые они смогут потратить на посещение музеев, театров и других учреждений культуры. С января 2022 года сумму обещают увеличить до 5000.

Оформить Пушкинскую карту 2021 в Екатеринбурге можно через портал госуслуг или приложение «Почта Банка».

– В Свердловской области 450 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет смогут получить «Пушкинскую карту», на которую им будут переведены 3000 рублей. Эти деньги необходимо будет потратить до конца года, – уточнила министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. – На эти средства невозможно будет купить мороженку, пироженку. Карта предназначена только для того, чтобы расплачиваться ей за билеты на спектакли, концерты, выставки.

Номинал карты 3000 рублей, в 2022 году его могут повысить до 5000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области к проекту реализации Пушкинской карты 2021 в Екатеринбурге подключились 40 организаций культуры.

Театры: Оперы и балета, Музыкальной комедии, Драмы, Театр эстрады, Камерный, Юного зрителя, «Щелкунчик», кукольный. Есть в списке театры Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Новоуральска, Серова и Ирбита.

Филармонии: Свердловская государственная академическая филармония, Детская и Нижнетагильская филармонии.

Предъявить Пушкинскую карту 2021 Екатеринбурга можно в Свердловском областном краеведческом музее, Екатеринбургском музее изобразительного искусства, «Эрмитаж-Урале» и Музее истории Екатеринбурга. Число учреждений культуры, участвующих в программе, будет постоянно пополняться.

– Даже парк Маяковского готов закупить терминалы, чтобы участвовать проекте, – делится Светлана Учайкина.

Карта мероприятий Пушкинской карты 2021 составлена как в Екатеринбурге, так и в Свердловской области:

3 сентября в Исторический музей Полевского можно попасть на выставку «Бажовы в Полевском».

В этот же день по Пушкинской карте 2021 можно посмотреть выставку «Жизнь и творчество Эрнста Неизвестного» в художественном музее Эрнста Неизвестного в Екатеринбурге.

9 сентября – постановка «Боккаччо» в театре музкомедии.

По Пушкинской карте 2021 Екатеринбурга можно сходить в Екатеринбургский театр оперы и балета на оперу «Кармен» (14 сентября).

24 сентября в Свердловской государственной детской филармонии состоится Вечер русского романса – свободный вход по Пушкинской карте 2021 в Екатеринбурге.

Программа расписана до конца 2021 года. Полную афишу можно посмотреть на сайте «Культура.рф».