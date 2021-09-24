На Урале два пассажира Subaru погибли после столкновения с грузовиком из-за тумана

Мужчины на легковушке ехали в Екатеринбург Фото: МО МВД России "Каменск-Уральский"

На 102 километре автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган» утром, 24 сентября, произошла смертельная авария. Водитель легковушки из-за тумана не заметил, что слишком близко приблизился к движущемуся впереди грузовику и влетел в него.

- Водитель автомашины Subaru Outback, 1966 года рождения, двигаясь со стороны города Кургана в сторону города Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию в результате чего допустил столкновение с автомашиной «ГАЗ-2824NA», под управлением мужчины 1985 года рождения, который в изотермическом фургоне перевозил туши животных, - рассказали в МО МВД России «Каменск-Уральский».

Фото: МО МВД России "Каменск-Уральский"

Двое мужчин 1965 и 1968 годов рождения - пассажиры Subaru скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Водитель иномарки с серьезными травмами доставлен в больницу Каменска-Уральского.

Известно, что трое мужчин, которые ехали в Subaru - жители Курганской области. Они ехали в Екатеринбург, где они работали в частной охранной организации.

Пассажиры легковушки погибли до приезда медиков Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция призывает водителей неукоснительно соблюдать правила и не совершать рискованных маневров, особенно на загородных трассах и в условиях недостаточной видимости.

- При движении в условиях тумана водитель должен учитывать, что расстояние до объектов представляется большим, а скорость встречных транспортных средств представляется меньше, чем это есть в действительности. Поэтому при движении в условиях недостаточной видимости следует подбирать скоростной режим с учетом качества покрытия и обстановки на дороге, - напомнили в МО МВД России «Каменск-Уральский».

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