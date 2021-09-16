На Тюменском тракте в ДТП погиб один человек, другой получил перелом пальца

Авария произошла 16 сентября 2021 года около 11:54. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В ДТП на 54 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» погиб человек, другой получил перелом пальца. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Авария произошла 16 сентября 2021 года около 11:54.70-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени. Он хотел обогнать попутную машину, но не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с грузовиком Scania на встречной полосе. При этом Volkswagen от удара отбросило в попутно едущий Hyundai.

- В результате происшествия водитель транспортного средства Volkswagen скончался на месте ДТП, - говорится в сообщении.

Освидетельствование показало, что участники ДТП были трезвыми. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

57-летний водитель Hyundai сломал палец. Его доставили в Белоярскую районную больницу. Освидетельствование показало, что участники ДТП были трезвыми. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.

Сотрудники ГИБДД сделали замеры на месте аварии и составили документы. Сейчас проводится проверка.

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