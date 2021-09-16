На Тюменском тракте в ДТП погиб один человек, другой получил перелом пальца

Авария произошла 16 сентября 2021 года около 11:54. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
В ДТП на 54 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» погиб человек, другой получил перелом пальца. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Авария произошла 16 сентября 2021 года около 11:54.70-летний водитель Volkswagen ехал со стороны Екатеринбурга в направлении Тюмени. Он хотел обогнать попутную машину, но не убедился в безопасности маневра. В результате он столкнулся с грузовиком Scania на встречной полосе. При этом Volkswagen от удара отбросило в попутно едущий Hyundai.
- В результате происшествия водитель транспортного средства Volkswagen скончался на месте ДТП, - говорится в сообщении.
Освидетельствование показало, что участники ДТП были трезвыми. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
57-летний водитель Hyundai сломал палец. Его доставили в Белоярскую районную больницу. Освидетельствование показало, что участники ДТП были трезвыми. Все они были пристегнуты ремнями безопасности.
Сотрудники ГИБДД сделали замеры на месте аварии и составили документы. Сейчас проводится проверка.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка