В Екатеринбурге пенсионера отправили под домашний арест после заявления 17-летней студентки

Мужчина отрицает вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего пенсионера. Как рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник, Следственный комитет предъявил ему обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего».

- В ночь на 21 сентября в полицию поступил звонок от коменданта общежития Уральского государственного педагогического университета. Девушка сообщила, что над 17-летней студенткой первого курса надругался водитель автомобиля Opel. Якобы, мужчина трогал ее между ног. Комендант запомнила номер иномарки и продиктовала его, - пояснил инсайдер «Комсомольской правды-Екатеринбург».

Через несколько часов водитель был задержан. Следователь СК ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, но суд Орджоникидзевского района избрал меру пресечения в виде домашнего ареста по 20 ноября. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

- Обвиняемый вину не признает, - отметили в пресс-службе суда.

Пока остается загадкой, как девушка оказалась в машине мужчины. Фото: Google maps

Получить комментарий в пресс-службе УрГПУ на момент публикации не удалось. В СУ СКР по Свердловской области воздерживаются от заявлений.

Напомним, что ранее в столице Урала отправили в СИЗО отчима, который четыре года скрывал насилие над падчерицей. Также СК близок к завершению расследования уголовного дела 82-летнего вице-президента свердловской федерации фехтования Бориса Александрова.