Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия17 сентября 2021 11:06

В Екатеринбурге арестовали отчима, который надругался над падчерицей

Мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Он уже дал признательные показания.

Он уже дал признательные показания.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 30-летнего жителя Кировского района. До этого у мужчины не было проблем с законом. Но в начале сентября его сожительница сообщила в полицию о том, что он надругался над ее дочерью четыре с половиной года назад. Тогда семья жила съемной квартире на улице Садовой.

Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина дал признательные показания. По версии следствия, в феврале 2017 года он надругался над падчерицей. На тот момент девочке было всего 10 лет, - отметил инсайдер «Комсомолки».

В пресс-службе Кировского районного суда подтвердили факт предъявленного обвинения.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, - пояснили в суде.