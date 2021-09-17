Он уже дал признательные показания. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» на 30-летнего жителя Кировского района. До этого у мужчины не было проблем с законом. Но в начале сентября его сожительница сообщила в полицию о том, что он надругался над ее дочерью четыре с половиной года назад. Тогда семья жила съемной квартире на улице Садовой.

Об этом «КП» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчина дал признательные показания. По версии следствия, в феврале 2017 года он надругался над падчерицей. На тот момент девочке было всего 10 лет, - отметил инсайдер «Комсомолки».

В пресс-службе Кировского районного суда подтвердили факт предъявленного обвинения.

- Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 ноября. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ, - пояснили в суде.