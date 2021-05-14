Бывшие ученицы готовы раскрыть свои настоящие имена, если Александров не признает вину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- То, что случилось в тот вечер, стало нашим общим с подругой секретом. До взрослой жизни мы ни с кем об этом не говорили, - рассказывает 37-летняя екатеринбурженка Наталья Воронина (имя и фамилия изменены по просьбе героини - прим. ред.) - Это ведь почти, как клеймо, на всю жизнь. В свое время мы испугались рассказать, но, видимо, больше молчать нельзя.

Мать двоих детей связалась с редакцией «Комсомолоки» практически сразу после публикации заметки о возбуждении уголовного дела по статье «Насильственные действия сексуального характера» в отношении 82-летенго тренера по фехтованию. В той публикации мы умышленно не указали личные данные обвиняемого, дабы избежать лишней шумихи до выяснения всех обстоятельств.

Но Наталья сразу же узнала на заретушированной фотографии своего бывшего учителя физкультуры Александрова Бориса Карапетовича, который сейчас возглавляет федерацию фехтования Свердловской области. Женщина нашла в себе силы поведать о тайне, которую она хранила вместе с одноклассницей больше 20 лет.

БОЯЛИСЬ ПРЕДАТЬ НАСТАВНИКА

В конце 90-х Борис Александров работал учителем физкультуры в гимназии № 37 в Екатеринбурге. Школьники его уважали и любили, называли его просто Борис Карпович (вместо Карапетович - Прим. Ред.). Учитель физкультуры сам менял свое отчество, видимо, чтобы детям было проще запомнить. После уроков он на безвозмездной основе вел секцию фехтования для всех желающих.

Ученица Наташа Воронина записалась в секцию в седьмом классе и всем сердцем полюбила этот спорт. О карьере рапирщика не мечтала, но всегда рвалась на соревнования. Вместе с ней у Бориса Александрова занималась ее одноклассница Маша. В общей сложности девочки ходили на занятия полтора года.

По словам Натальи, зимой 1997 года Александров пригласил их к себе домой на улицу Декабристов, чтобы «почистить рапиры». Школьницы с радостью согласились и поехали к физруку после уроков.

- Чистка рапир – обычное дело, - вспоминает Наталья. – Кажется, в тот вечер две другие девочки были у него в гостях, но к нашему приезду их уже не было. Мы зашли, он дал нам рапиры. А через несколько минут позвал Машу в другую комнату. Якобы, нужна была помощь. Потом я услышала крик. Машка выбежала в слезах и закричала мне «Бежим отсюда!». Я ничего не поняла, но не буду же я подружку бросать. По дороге домой она сказала, что Александров засунул ей руку в трусы.

В начале 2021 года в ГКБ № 3 Екатеринбурга рассказывали о том, что Борис Александров стал дним из возрастных пациентов, поставивших вакцину против новой коронавирусной инфекции. Фото: ЦГКБ № 3

О случившемся в квартире учителя девочки никому не рассказали. Боялись, что их не так поймут. На уроки физкультуры приходилось ходить, но секцию фехтования они больше не посещали.

- У меня в те годы отец был начальником в ОМОНе. Я понимала, что он его убьет или кастрирует, - добавляет Наталья.

Вторая участница событий Мария сейчас живет в Турции. Узнав о заведении уголовного дела, у нее случилась истерика. Воспоминания из детства вновь довели ее до слез.

- Вы поймите, нам было по 13 лет. Мы не то, что о сексе, даже о мальчиках еще не думали. Нам нравилось у него заниматься, он сильный дядька, - объясняет Наталья. - Я ушла из школы после 9 класса. Но я знала, что других он тоже лапает. Повезет, если за грудь и в трусы не полезет, как было с Машкой. Влекло его к девочкам, ладно хоть не к мальчикам. Знала, что рано или поздно он попадется. Многие спросят, что же мы молчали столько времени? Страшно было, стыдно. Боялись предать своего наставника. До того дня он был для нас примером для подражания. Мы готовы раскрыть свои настоящие имена, если он не признает вину. Мария вышла на связь чуть позже своей подруги. В нескольких голосовых сообщениях россиянка рассказал жуткие детали того рокового дня.

- У него в школе была тренерская, где он часто собирал нас с девочками. Нам это нравилось. Но иногда он начинал трогать нас. Мы стеснялись сказать ему или родителям, что нам неприятно. А в тот день он удерживал меня в спальне. Сначала предлагал снять новый костюм. Потом полез руками в трусы. Лишь потом я смогла вырваться. Я считаю, что это не что иное как педофилия. Он нанес мне психологическую травму, от которой я не могу оправиться, - рассказала Мария.

ТРОГАЛ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВКИ?

Сейчас Борису Александрову 82 года. Он является мастером спорта СССР по фехтованию. Имеет высшую квалификационную категорию, был награжден знаком отличия Свердловской области «Спортивная доблесть». Тренерский стаж специалиста – 54 года. В настоящее время он возглавляет федерацию фехтования Свердловской области, а также работает старшим тренером школы олимпийского резерва «Уктусские горы».

11 апреля 2021 года мать бывшей ученицы Александрова обратилась с заявлением в полицию. Женщина пришла в МВД, после рассказа 16-летней дочки, которая заявляет – тренер домогался ее во время занятий в КРК «Уралец». Речь идет о весне 2016 года, тогда ей было всего 11 лет.

В разговоре с нами глава федерации фехтования подтвердил, что его опрашивал следователь СК. И даже назвал имя девочки, которая обвиняет его. Но вину свою отрицал.

- Как мне дальше жить с таким позором?! Я уже не могу работать, на уколах живу. Да, я тренировал в «Уральце», у нас были занятия в подвале. Там было 5-6 тренеров, много учеников. Имя девочки мне назвали, но я такую даже не помню. А значит, она даже не держала оружия в руках. Мне жить не хочется, понимаете?! – рассказал «КП» Борис Александров.

Борис Александров подтвердил, что его опрашивали после заявления бывшей ученицы. Фото: Федерация фехтования Свердловской области

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев на эту тему отказались. В свою очередь Наталья выразила готовность дать все необходимые показания. «КП» также готова выслушать позицию тренера или его адвокатов.

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