Фото: читатель "КП"

В Екатеринбурге 82-летнего тренера по фехтованию обвинили в педофилии. Как рассказал «Комсмолке» источник в силовых структурах, поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение 51-летней женщины. Она утверждает, что, якобы, пенсионер домогался ее дочки в 2016 году во время тренировки в КРК «Уралец».

На тот момент девочке было 11-лет. Теперь тренеру грозит до 20 лет колонии строгого режима.

- Ребенок утверждает, что тренер дважды надругался над ней. А именно во время тренировки по фехтованию дважды совершил развратные действия сексуального характера. Получается, что девочка молчала пять лет, - отметил инсайдер «КП».

Напомним, что в уральской столице продолжается следствие по делу 83-летнего тренера Николая Ражева, которого уличили в домогательствах к ученице. В 2019 году к шести годам заключения был приговорен фитнес-тренер Алексей Сушко. Суд пришел к выводу, что мужчина мастурбировал на глазах у девочки.

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