В Свердловской области решили проблему с очередями в детских поликлинниках

Сейчас 2% школьников находятся на карантине. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев огласил решение проблемы с очередями в детских поликлиниках. Теперь после карантина родителям не придется идти за справкой в медучреждение - врач будет осматривать школьников в классе.

Евгений Куйвашев уже поручил министерствам образования и здравоохранения уведомить о новых правилах все учреждения.

- Коронавирус регулярно «отправляет» классы на карантин на несколько дней. Отсюда - бесконечные очереди. Так дело не пойдёт. Считаю, что школьникам не нужно ехать в поликлинику, простаивать там часами, хватать инфекции, - написал глава региона в своем Instagram.

На данный момент в регионе на карантине находятся 2% школьников.

- У нас сейчас в общей сложности около 2% школьников находятся на карантине. Пока это небольшая цифра. Заболеть может один, на карантин отправят всех, этого не надо бояться, - рассказал во время брифинга замгубернатора Павел Креков.