В детской поликлинике на Уралмаше скопились большие очереди

Родители проводят в очереди в поликлинику больше часа Фото: Яндекс.Карты

В детской поликлинике на Уралмаше утром, 13 сентября, скопились большие очереди. Родители жалуются, что в нужный кабинет получается попасть только спустя больше часа. В больнице объяснили, в чем причина скопления людей.

- Сегодня резко увеличилось количество обратившихся в кабинет неотложной помощи. Учитывая не очень большое пространство холла перед кабинетном неотложной помощи, с целью соблюдения социальной дистанции, часть пациентов ожидает на улице, - рассказали в ДГБ №15.

Также там рассказали, что для того, чтобы уменьшить очередь и время ожидания в больнице дополнительно открыли второй кабинет. Кроме того, некоторых пришедших пациентов записывают на более позднее время в течение дня.

В Минздраве Свердловской области «КП Екатеринбург» рассказали, что занимаются этим вопросом.

- Главным врачам поручено взять вопрос под личный контроль и усилить работу по информированию родителей: детям с повышенной температурой и признаками ОРВИ медпомощь организуется на дому, следует сделать вызов врача на дом,- заявили в региональном Минздраве.