Свердловский Минздрав объяснил очереди в детских поликлиниках Нижнего Тагила

В ведомстве подчеркнули, что даже при отсутствии талонов пациентов принимали и назначали им лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в поликлиниках Детской городской больницы возникла проблема с очередями. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в Минздраве Свердловской области.

- В связи с сезонным подъемом заболеваемости из-за пониженной температуры воздуха на улице, отсутствия отопления в квартирах, детских садах, школах и производственных помещениях, резко увеличилось количество болеющих пациентов, - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что проблема с очередями возникла 20 сентября. Свердловский Минздрав сообщает, что интервал ожидания приема увеличился, но все дети были приняты. В ведомстве подчеркнули, что даже при отсутствии талонов пациентов принимали и назначали им лечение. Очередь регулировали участковые медицинские сестры.

При этом родителей, у детей которых были признаки ОРВИ и высокая температура, просили вызывать врача на дом. Кроме того, чтобы решить проблему с очередями, увеличили продолжительность приема пациентов. Также принимать больных заведующие педиатрическими отделениями и фельдшеры дошкольно-школьного отделения.

В Свердловском Минздраве добавили, что скопление людей могло возникнуть, в том числе, потому что с детьми часто приходят несколько сопровождающих лиц.

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