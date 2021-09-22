Тело нашли под завалом: в Екатеринбурге при обрушении котлована с рабочими погиб строитель

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге во время стройки обвалилась подпорная стена котлована, в котором находились рабочие. По предварительной версии, строители пытались сделать врезку в канализационную трубу, в момент происшествия в многометровую яму хлынула вода, а одного рабочего завалило. Инцидент произошел на улице Шолохова.

- На месте происшествия от МЧС России работают пять единиц спецтехники, 19 человек личного состава, в том числе спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Работу осложняет то, что котлован заполняется грунтовыми водами, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели пытались откачать воду с помощью насосов, чтобы добраться до 32-летнего пострадавшего из Узбекистана. Кроме него в больницу с повреждением ноги увезли 59-летнего мужчину. К сожалению, чуть позже молодого человека нашли мертвым.

- Сейчас сыщики отрабатывают различные версии ЧП, в том числе нарушения правил техники безопасности. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение, - отметил руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновникам грозит до пяти лет лишения свободы.