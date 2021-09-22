В Екатеринбурге обвалился котлован, в котором находились рабочие

Фото: Гу МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на окраине города обвалился котлован, в котором в тот момент находилась группа рабочих. Спасатели получили сообщение о происшествии в 18:15 по местному времени.

- Строящийся объект находится на улице Шолохова уральской столицы. По оперативной информации под завалами находится человек. На месте происшествия от МЧС России работают пять единиц спецтехники, 19 человек личного состава, в том числе спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели сообщают, что работу осложняет то, что котлован заполняется грунтовыми водами. Сейчас они откачивают воду с помощью насосов пожарных автомобилей и продолжают поиски пострадавшего.