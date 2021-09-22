Спасатели достали тело со дна обрушившегося котлована в Екатеринбурге

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге во время обрушения котлована, в котором находились рабочие, погиб человек. 32-летний уроженец Узбекистана оказался под завалами, спасателям не удалось спасти его жизнь, ситуация осложнилась тем, что семиметровую яму заполняет вода из поврежденной канализационной трубы, в которую, по неподтвержденным пока сведениям, рабочие пытались сделать врезку.

- Также в травматологическое отделение 36-й горбольницы с повреждением ноги доставили уроженца Узбекистана Маматбека Бердибекова 1962 рождения, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь, - рассказал «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.

По словам полковника, сейчас сыщики отрабатывают различные версии ЧП, в том числе нарушения правил техники безопасности. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.