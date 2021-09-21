Какие витамины осенью нужны жителям Екатеринбурга

Уральцам не хватает витамина D Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осень в Екатеринбурге характеризуется всплеском заболеваемости. Это не только коронавирус. В очереди в поликлиниках собираются екатеринбуржцы с гриппом и ОРВИ. Чтобы организм справился с заболеванием или вовсе его не подхватил, медики советуют принимать витамины осенью и минеральные вещества.

О том, каких витаминов осенью не хватает жителям Екатеринбурга и всего Среднего Урала, разбираемся вместе с доктором медицинских наук, терапевтом, руководителем Центра клинической ревматологии Новой больницы Ольгой Тепляковой.

ВИТАМИН D

– Витамин D — большая часть населения испытывает недостаточность в этом витамине, поскольку одним из условий его образования является воздействие солнечных лучей на кожные покровы. Мы, в силу своей профессиональной занятости, проводим много времени в помещениях, на улице ходим преимущественно в закрытой одежде, да и солнечных дней в нашем регионе не так много. Даже июльское солнце не успевает восполнить недостаток витамина D, – рассказала эксперт. – Поэтому этот витамин нужно принимать однозначно всем и круглогодично. В свою очередь витамин С и витамины группы В мы получаем в достаточном количестве из пищи. Легенды, которые зачастую ходят в отношении чудодейственных свойств этих витаминов, далеко не всегда имеют реальное подтверждение. Поэтому, если у человека нет заболеваний желудочно-кишечного тракта, препятствующих всасыванию этих витаминов, то в дополнительном их употреблении нет необходимости.

Почти все витамины поступают в организм через пищу Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Йод

– Мы испытываем дефицит ряда минеральных веществ. Урал находится достаточно далеко от моря, да и не все жители нашего региона, к сожалению, включают в свой рацион морскую капусту и рыбу, а следовательно, обделяют себя йодом. Данный микроэлемент также должен быть в нашем рационе, однако перед использованием его необходимо исключить некоторую патологию щитовидной железы, препятствующую его назначению.

Кальций

При нехватке кальция важно употреблять в пищу много жидких молочных продуктов: молоко, ряженка, кефир. Также сыр. При непереносимости молочных продуктов, достаточно будет кальция из аптеки.

Магний

Магний содержится в мясных продуктах и гречке.

В целом, чтобы не болеть, доктор медицинских наук Ольга Теплякова посоветовала жителям Екатеринбурга высыпаться, гулять на свежем воздухе, проветривать помещение и чаще мыть полы дома и на работе.

АПТЕКА ЕКАТЕРИНБУРГ ЦЕНЫ

Витамин D в аптеке Екатеринбурга обойдется в 291 – 1369 рублей.

Йод будет стоить – от 73 рублей.

Кальций – от 194 рублей.

Магний – от 115 рублей за упаковку.

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