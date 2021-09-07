Осторожно, грипп и ОРВИ: как укрепить иммунитет осенью, рассказывает врач-диетолог из Екатеринбурга

Витамины организм получает с пищей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области 3 сентября 2021 началась прививочная кампания против гриппа и ОРВИ, это значит, что городские медики уже озадачены тем, чтобы не допустить эпидемию. Осенью велика вероятность заболеть, потому, что организм перестраивается с лета на зиму и испытывает сильнейший стресс. Помочь организму справиться со стрессом и увеличить шансы на то, что грипп и ОРВИ пройдут мимо, можно, наладив режим питания.

Как питаться в сезон гриппа и ОРВИ 2021 рассказала врач-диетолог городского центра медицинской профилактики, кандидат медицинских наук Ирина Бородина:

– Прием пищи должен быть сбалансированным. В каждый прием пищи нужно включать белки, жиры и углеводы. Не пропускать прием пищи. Должен быть полноценный завтрак, обед и ужин. Допускается пара перекусов.

Продукты, обязательные к употреблению:

1. Творог, рыба (не менее 2 раз в неделю), нежирное мясо (например индейка), гречка, цельнозерновые макароны и хлеб. Эти продукты богаты белками.

2. Овощи и фрукты. Это углеводы. А еще витамины и микроэлементы, которые помогают организму бороться с заболеваниями.

– Стараемся не пропускать прием овощей и фруктов. Это очень актуально сейчас, когда есть свежий урожай в садах и огородах.

Кроме того, эксперт посоветовала исключить из рациона ненасыщенные жиры – например вместо сметаны заправлять салат растительным маслом.

В Екатеринбург пришел сезон простуды Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИМЕР МЕНЮ

Завтрак: овсяная каша с фруктами. Исходя из предпочтений можно добавить вареное яйцо или творог.

Обед: на первое – суп, на второе – овощной салат, на гарнир – котлета с крупами.

Перекус: пара фруктов (можно сушеные фрукты). Можно добавить маленькую горсть орехов.

Ужин должен быть легким и одновременно питательным: рыба\яйца\творог + овощной гарнир.

Перед сном можно выпить стакан кефира.

– Примерно так должен выглядеть рацион, когда мы переходим с лета на осень. Мы говорим очень усредненно, – пояснила эксперт.

ЧТО ПИТЬ В СЕЗОН ГРИППА И ОРВИ

1. Вода – в среднем 1,5 литра в день;

2. Кофе – чашку с утра, если сложно взбодриться;

3. Морс из ягод, содержащих витамин С: облепиха, брусника, клюква, настой шиповника;

4. Теплые напитки: чай, воду с лимоном.

– Очень советую пить воду с дольками апельсина или лимона. Она содержит много витамина С, но не содержит сахар. Горячая вода с лимоном сейчас набирает популярность. В нее же можно добавить пару ломтиков имбиря – посоветовала Ирина Бородина.

СОВЕТЫ ЭПИДЕМИОЛОГА

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов добавил, что грипп, как и коронавирус, передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (через руки). Поэтому больной человек должен находиться дома или в больнице, остальные – не должны забывать о правилах личной гигиены и масочном режиме.

– Самое главное – это здоровый образ жизни, полноценный сон, полноценное, богатое витаминами питание, больше овощей и фруктов и больше быть на свежем воздухе, – считает Александр Харитонов.

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