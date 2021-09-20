В 2013 году Дмитрий расправился с женой-моделью, а потом спрятал тело в лесу. Фото: СОЦСЕТИ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу об условно-досрочном освобождении из колонии строгого режима фотографа Дмитрия Лошагина. В 2013 году житель Екатеринбурга убил жену-модель Юлию Прокопьеву, но оказался за решеткой лишь спустя полтора года.

Вину в расправе он так и не признал, изначально отбывал срок в колонии Новой Ляли, но потом был переведен в ИК-10 областного центра.

Лошагин принимал участие в заседании по видеосвязи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Я РЕБЕНКА ИЗ МОГИЛЫ НЕ ДОСТАНУ!

Семья убитой модели выступала категорически против досрочного освобождения Лошагина.

Мать убитой модели Светлана Рябова Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мне его исправление совершенно не нужно, - объясняет мать убитой модели. – Ребенка у меня нет, я его из могилы не подниму. А он то будет жить дальше! Это страшный человек, у которого собственное «я». Мне кажется, он больной человек. Быть с такой манией, остальные для него не существуют. В особенности женщины. За восемь лет я проанализировала, как он вел себя с Юлей. И как с Таней (первая жена Лошагина) – он же не считал ее за человека. Я пуп земли, а женщин пруд пруди! Он не просто убивал, а потом заметал следы и прятал (тело). Убить это одно, но когда начинал (избивать), ты что, не понимал? Давайте сейчас котенка начнем об стену бить. Мы же понимаем, что он может не выжить. Ни один человек не имеет права лишать другого человека жизни.

Интересы Лошагина представляет адвокат Сергей Лашин Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заседание началось с ходатайства прокурора о приобщении к делу сведений об алиментах, которые Лошагин выплачивает первой жене Татьяне. Но судья Максим Ашрапов не нашёл оснований для рассмотрения новых документов. Также ни с чем остался и осуждённый, который хотел, чтобы его защищали два адвоката. Но второго юриста не допустили к процессу. Суд посчитал, что Дмитрию достаточно одного профессионального защитника.

Решение о дальнейшей судьбе фотографа принимал судья Свердловского областного суда Максим Ашрапов Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Уж коли вопрос такой возник, готовы показать документы со своей стороны.Прокурор указывает, что Лошагин не все деньги направляет первой жене. Но это не так. Все деньги без остатка посылает несовершеннолетнему сыну, - заявил адвокат Сергей Лашин.

Лошагин поддержал своего адвоката. После этого была зачитана характеристика фотографа.

- Из характеристики ИК-10: Лошагин ведёт себя нестабильно. У него выявлено деструктивное поведение. Вину свою не признал. Просим в удовлетворении ходатайства отказать, решение первой инстанции отменить, - говорится в апелляционной жалобе. Лошагин явно готовился и ответил прокурору.

- Вот говорят, что я не отбыл значительный срок. Где это прописано?! В каком законе?! Мне осталось два года и три месяца. У нас нарко-барыгу отпускают, когда ему 5 лет всего дали. Почему-то там никого не интересует, сколько он отсидел. У меня был один устный выговор! И то я его погасил следующим поощрением. Последние два года я не участвую в мероприятиях, но это из-за пандемии! В каких мероприятиях я могу принимать участие, если их нет?! Я никогда не был в ШИЗО. Да, я не признал вину. Но это мое право по Конституции РФ.

Лошагин также отметил, что его зарплата, всего 800 рублей в месяц. А его адвокат напомнил, что в конце прошлого года Лошагину согласились заменить неотбытый срок на ограничение свободы. Но в апелляции решение было отменено.

- За 7 лет Лошагин всего один раз не поздоровался! Во всем остальном - безупречная характеристика. Он получил профессию в колонии, читает книги, христианин. Форму одежды не нарушает, с другими заключёнными не конфликтует. Доводы можно говорить бесконечно. За 2500 дней один раз не поздоровался. И за это лишать его права на УДО?! - пояснил Сергей Лашин. В прениях прокурор указала, что Лошагин не исправился за годы в колонии. А следовательно - не заслуживает досрочного освобождения .

- Участие в жизни отряда Лошагин принимает не регулярно. В спортивных мероприятиях не принимает участия вовсе. Мать Юлии Лошагиной напомнила, что бывший зять так и не извинился. - Он так и не признал вину. Потом подавал иски на меня, отобрал совместно нажитые машины. Его извинения не нужны нам. Я категорически против его освобождения, - сказала Светлана Рябова.

По итогам рассмотрения апелляции суд пришёл к выводу, что Дмитрий Лошагин не может покинуть исправительную колонию условно-досрочно. Дело отправили на пересмотр в районном суде в новом составе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Суд оставил фотографа-убийцу Дмитрия Лошагина за решеткой. За убийство жены-модели ему осталось отсидеть чуть больше трех лет (подробнее)

Теща Лошагина объяснила, почему фотограф-убийца должен остаться за решеткой (подробнее)