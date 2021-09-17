В Свердловской области вынесли приговор бизнесмену, чей антисептик погубил семь человек

Полицейские накрыли производство в одном из поселков Сысерти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Сысерти вынесли приговор 44-летнему бизнесмену Александру Калинину. Предпринимателя признали виновным по статье «Производство, хранение и перевозка в целях сбыта, и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, неправомерные выдача и использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров требованиям безопасности».

С февраля по ноябрь прошлого года Калинин занимался производством и продажей некачественного антисептика. Но покупатели даже не догадывались, что приобретают смертельно опасный яд. Результат не заставил себя ждать – в Якутии скончались семь человек.

- Гигиенические средства представляли реальную угрозу для жизни и здоровья потребителей, поскольку содержали в своём составе метанол. При осуществлении предпринимательской деятельности подсудимый произвел свыше 140 тысяч литров указанной продукции, расфасовав её в различную тару и нанеся этикетки, содержащие заведомо для него ложную информацию о составе, - отмечают в СУ СКР по Свердловской области.

В региональном главке полиции отмечают, что цех по производству отравы находился в одном из поселков.

- Представители МВД изъяли приготовленную для реализации готовую продукцию, большое количество этикеток и пустой тары для обеззараживающего средства, - пояснил пресс-секретарь главка Валерий Горелых.

Суд назначил Александру Калинину наказание в виде 140 тысяч рублей штрафа.