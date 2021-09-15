К счастью, людей вовремя эвакуировали из горящих зданий.

В Екатеринбурге задержали троих парней: 20-летнего ранее судимого рецидивиста Моисеева, и двух его 16-летних подельников. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство по предварительному сговору. По версии следствия, в ночь на 4 сентября банда подожгла три дома на Эльмаше. Пострадали двухэтажные дома на Краснофлотцев, 42, Шефской, 22а и Шефской, 15.

Троица признала вину, но вряд ли это спасет их от судимости. Следственный комитет возбудил уголовное дело. К счастью, в результате пожаров никто не пострадал. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев.

- Действуя общеопастным способом группой лиц по предварительному сговору, согласовано между собой, достоверно зная, что в указанных домах проживают люди, с целью умышленного причинения смерти неопределенному кругу лиц, проживающих в данном доме, совершили поджоги предметов и вещей на первом этаже в подъездах жилых домов, - рассказал «КП»-Екатеринбург осведомленной источник.

Напомним, что весной 2020 года в результате поджога деревянного барака на улице Омской погибли восемь человек. Пироманом оказался житель Уралмаша Александр Понкратов. Суд отправил его за решетку до конца жизни.