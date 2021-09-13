К 1 октября во всех домах должны заработать батареи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о старте отопительного сезона. Самый северный населенный пункт - поселок Пелым уже подключился полностью. На сегодняшний день работают 107 котельных, отапливаются 33 школы, 42 детсада, 33 больницы, 42 учреждения культуры, два интерната и 14 прочих учреждений

- Поручил правительству и главам - держать под постоянным контролем старт отопительного сезона, а затем и его прохождение. От того, насколько грамотно будет организован процесс, зависит не только комфорт, но и безопасность уральцев, - рассказал губернатор.

На Среднем Урале готовы 1075 аварийных бригад: это почти 6 тысяч человек и 1,8 тысячи единиц техники. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил график подключения тепла.