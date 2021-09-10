У родителей учеников нет претензий к девушке. Фото: СОЦСЕТИ

В управлении образования Талицкого городского округа приняли решение не увольнять 23-летнюю Полину Н., которая прославилась в начале учебного года. В одном из пабликов уральской глубинки опубликовали видео, на котором девушка танцует в нижнем белье. Как оказалось, ролик обнаружил в TikTok ученик школы. А его мать решила выложить запись во «ВКонтакте».

В окружении Полины посчитали это отместкой родителей. Друзья девушки признают, что о ней ходят не самые лестные отзывы.

- Иногда Полина не может донести информацию, у нее заторможенная речь и дети ее не понимают. Вы же знаете нынешних детей. Чуть что не так - сразу плохой! Конечно, не хорошо, что она снимала такое. Но, скорее всего, это было, когда она еще не работала в школе. Молодая была, дурачилась. Если бы мой ребенок учился у нее, то меня бы больше волновала не ее личная жизнь, а успеваемость сына и как она учит его, - рассказывал «КП»-Екатеринбург приятель девушки.

По словам начальника местного управления образования Ирины Плотниковой, девушка продолжит работать в школе.

- С учительницей был проведена беседа. Это видео было записано давно. У родителей к ней нет претензий, - пояснила Ирина Плотникова.

А вот в поселке Верхняя Синячиха проводят служебную проверку в отношении учительницы, которая назвала учеников «какашками». Женщине не понравилось, что дети назвали ее «Ленкой».

- Мне противно на вас смотреть! Я ниче понять не могу, у меня отчества, что ли нет? Я что тебе, сестра, подруганка? Кто тут свой свой рот поганый разевает!? – прокричала учительница.