Вадим Самойлов: «Совместный альбом с братом запишем только через 40 лет»

Большую часть времени Вадим Самойлов теперь проводит в Екатеринбурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Группа «Агата Кристи» распалась еще в 2010 году. А два брата Глеб и Вадим Самойловы занялись сольной карьерой. Но помимо музыки Вадим активно занимается и общественной деятельностью. Например, в Свердловской области он создает креативный кластер. О том, что это за «зверь» и для чего он нужен экс-фронтмен «Агаты Кристи» рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM). Поведал он и об отношениях с братом, с которым они долгое время не могли найти общий язык.

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- Вадим, все чаще можно увидеть в Екатеринбурге, чем в Москве. Вы вернулись домой или живете просто на два города?

- В большей степени я теперь нахожусь в Екатеринбурге. Выезжаю на гастроли. Я действующий музыкант, это мое внутреннее содержание. Лирик я в буквальном смысле этого слова. Но я еще и физик, потому что окончил радиотехнический факультет в свое время. Мне всегда было интересовало что-то организовывать. Даже в характеристике в детском садике было написано: «обладает выраженными организаторскими способностями».

Вадим Самойлов через кластер будет искать талантливых музыкантов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Вы много лет занимаетесь общественными проектами, входили в Общественную палату России, были доверенным лицом Путина, ездили в Крым, Донецк, Сирию. Сейчас вы в Агентстве стратегических инициатив. Что это за организация, и чем вы в ней занимаетесь?

- Я не работаю в АСИ, я участвую в одном из их проектов на общественных началах. Цель нашей команды создавать различные творческие пространства в разных городах Свердловской области. Это областная структура, которая существует как некий общественный региональный продюсерский центр. Она еще не формализована. По поручению президента в прошлом году было объявлено, что 2021 год будет годом креативных индустрий.

- Креативность – это хобби или бизнес?

- Из креативных кластеров сложно сделать бизнес, потому что мы опираемся на то, что есть некие заброшенные помещения, которые хорошо бы эксплуатировать заново. А любое заброшенное помещение это гигантские расходы на ремонт. Мы, конечно, ожидаем поддержки предпринимательского сообщества Екатеринбурга, может быть, каких-то крупных корпораций.

- Министр инвестиций и развития Виктория Казакова озвучивала цифру, порядка 20 миллионов рублей потребуется на поддержку креативного кластера.

- 21, 5 миллиона - это затраты лишь на одну локацию, на один креативный кластер, который будет размещен по адресу ул. Вайнера, 16. Эта сумма понадобится на ремонт и запуск этого пространства. Мы надеемся на спонсоров и меценатов. Если брать весь объем обсуждаемых проектов в городах: Черноисточинск, Нижний Тагил, Сысерть, Арамиль, Новоуральск и Екатеринбург - потребуется около десяти миллиардов рублей. Кстати, в самом Екатеринбурге кроме Вайнера есть еще несколько объектов в разработке. Это и Уралмаш, и кинотеатр «Салют», и старый ДК МВД, где располагался Свердловский рок-клуб.

Вадим Самойлов будет развивать кластер на нескольких локациях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- И что конкретно будет в старинном особняке на Вайнера?

- Это будет место не только для музыкантов, но и для фотографов, дизайнеров и видеографов, блогеров. Это будет школа и продакшн-центр. То есть центр по производству медиаконтента.

- В чем выгода региону от вашей деятельности креативной?

- Креативная деятельность тоже является экономикой, она создает оборот средств, контент, который продается, она дает работу людям, которые его создают. Конечно, затея масштабная. У нас есть план на 10 лет вперед, как должна развиваться креативная экономика. Кроме того, что мы надеемся вырастить новых «чайфов», «агат кристи» и «наутилусов», у меня, например, есть мечта восстановить или создать новое научно-производственное объединение. Это то, чем была у нас фирма музыкальных инструментов «Урал». Мы уже сейчас создали прототип электрогитары, и будем создавать на базе УрФУ производство по проектированию синтезаторов. Это уже конкретная экономика.

ВООССОЕДИНЕНИЯ «АГАТЫ КРИСТИ» НЕ БУДЕТ

- В политику нет желания уйти? Музыкантов там много. Тот же Денис Майданов, Юля Волкова из «Тату», рэпер Гнойный, Таня Буланов?

- Я как два срока побыл в общественной палате РФ, я понял, что это совершенно другая атмосфера. Я практик, не заседатель. Я могу преподавать, я могу делать музыку для молодежи, могу паять паяльником, могу концептуально что-то проектировать, но что касается всей этой истории, это просто не мое. Я хочу быть беспартийным, потому что мне работать с молодежью проще.

Вадим Самойлов: воссоединения "Агаты Кристи" не будет. Фото: Дмитрий Лифанцев

- Вы ностальгируете по временам «Агаты Кристи»?

- Нет, я так устроен, что мне все время любопытна современность и в большей степени будущее. Поэтому я не чувствую возраста своего. Мне интересно сейчас жить. Потому что если ты оглядываешься назад с мыслью: «раньше было лучше», значит, все лучшее у тебя в жизни уже было. Пока у меня хватает запала, чтобы понимать, что все еще в моей жизни впереди.

- А с братом вы продолжаете общаться?

- Созваниваемся. Да, мы больше вместе не выступаем, но это было осознанное решение двух взрослых людей. Было понятно, что он пойдет в жизни своим творческим путем, а я своим. И воссоединение проекта «Агата Кристи» мы не планируем.

- Группа АББА спустя 40 лет воссоединилась и записала новый альбом…

- Ну, вот пройдет с 2010 года 40 лет, если будем живы, запишем альбом. У Глеба свое творчество, я тоже собой доволен, мне всего хватает. Мы не маркетологи, мы не можем поддерживать проект только из-за денег. Не интересно. Я ни капли не жалею о том, что группа распалась. Я не думаю, что «Агата Кристи» еще бы что-то нарожали сейчас вместе. Потому что мы слишком разные по позициям. И уже слишком взрослые.

- Говоря о креативном кластере, вы сказали, что эта история не приносит вам денег, а только удовольствие. А на что тогда вы живете?

- Ну, во-первых, концерты я играю все-таки. Пандемия не мешает. Вот буквально послезавтра я улетаю в Белоруссию, в Гомель, там будет большой рок-фестиваль. Потом поеду выступать в Питер, да и какие-то заказные частные концерты играем. В общем, живем как-то!

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