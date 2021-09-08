Вадим Самойлов: на креативный кластер в Екатеринбурге дадут 10 миллиардов рублей

Вадим Самойлов займется развитием кластера в Екатеринбурге Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Локация креативного кластера, которая разместится в Екатеринбурге в здании на улице Вайнера, 16, станет первой ласточкой в проекте кластера, который разместится в разных районах столицы Среднего Урала.

На ремонт помещения на Вайнера потратят 21,5 миллиона рублей, общая сумма, которую выделят на кластеры, будет намного больше. Об этом на радио «Комсомольская правда» рассказал фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

- Говоря о современном креативном кластере, я говорю о молодежном творческом центре. То есть это центр, который объединяет в себе несколько направлений, как медиапроизводство, так и медиаобразование. То есть это все про создание культурного контента, про образование и про коллаборацию различных творческих направлений вокруг проекта, - говорит Вадим Самойлов.

По словам музыканта, 21,5 миллиона потратят на ремонт и запуск этого пространства. Эта сумма сложится из средств спонсоров и меценатов.

- Если брать весь объем обсуждаемых проектов, те города, которые я перечислил. И в самом Екатеринбурге кроме Вайнера есть еще несколько объектов в разработке. Это и Уралмаш, и кинотеатр «Салют» партнеры разрабатывают, это и старый ДК МВД, где располагался Свердловский рок-клуб, - говорит рок-музыкант, - Общая сумма на реализацию этих обсуждаемых проектов около десятка миллиардов рублей. Поэтому Вайнера – это первая ласточка в Екатеринбурге будет. И действительно те цифры, которые озвучили – 21, 5 миллион. Это примерно, посчитали, во сколько обойдется ремонт, благоустройство и закупка оборудования и первый год существования.

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