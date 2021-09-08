Вадим Самойлов рассказал, когда воссоединится «Агата Кристи»

Вадим Самойлов. Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Фронтмен группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что группа, распавшаяся в 2010 году, по аналогии с коллективом «АББА», может воссоединиться через 40 лет и даже записать альбом. Ждать осталось всего 29 лет.

- Ну, вот 40 лет пройдет в 2010 года, значит в 2050, если будем живы, запишем альбом. Ну, у Глеба (Глеб Самойлов, второй фронтмен «Агаты Кристи», брат Вадима Самойлова) свое творчество, я тоже собой доволен, мне всего хватает, - рассказывает музыкант. - Мы же не маркетологи, мы не можем поддерживать дальше тот проект, который будет приносить деньги только из-за денег.

По словам Вадима Самойлова, он не жалеет, что «Агата Кристи» распалась, так как из-за разных взглядов на творчество лидеры коллектива вряд ли создали вместе что-то еще.