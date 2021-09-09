Суд освободил уральского депутата Александра Коркина, застрелившего человека на охоте

Часть приговора суд оставил без изменений - депутат должен выплатить родственникам погибшего компенсацию Фото: страница Александра Коркина во "ВКонтакте"

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу депутата Законодательного собрания Свердловской области Александра Коркина, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности.

5 сентября 2019 года народный избранник застрелил на охоте человека. В июне 2021 года Серовский районный суд приговорил Александра Коркина к одному году ограничения свободы. А сегодня, 9 сентября, областной суд освободил его от наказания в связи с истечением срока исковой давности.

- Истечение сроков исковой давности по делам небольшой тяжести (к которой относится ст. 109 УК РФ) наступает через два года с момента совершения преступления в случае, если до этого момента не вступил в законную приговор по делу,- рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Что касается возмещения морального вреда родственникам погибшего, то эту часть приговора оставили без изменений. Александр Коркин должен им выплатить около миллиона рублей.

Напомним, в день трагедии Александр Коркин вместе с другими участниками охоты ехал в моторной лодке «YAMAHA» по реке Лозьва Гаринского городского округа Свердловской области, когда из-за неосторожного обращения с оружием, ружье народного избранника выстрелило.

- В результате одному из пассажиров лодки - знакомому подсудимого - было причинено проникающее огнестрельное ранение головы, - рассказывали в СК по Свердловской области.

С ранением пострадавший был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но 8 февраля 2020 года мужчина умер.

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