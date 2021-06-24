Уральского депутата приговорили к ограничению свободы за случайное убийство на охоте

Депутат пытался добиться, чтобы его дело рассматривали не в Серовском районном суде, а в Екатеринбурге, но облсуд это ходатайство отклонил. Фото: страница Александра Коркина во "Вконтакте"

Депутата заксобрания Свердловской области Александра Коркина признали виновным в неосторожном убийстве, которое произошло во время охоты.

Все случилось 5 сентября 2019 года. Тогда Александр Коркин вместе с другими участниками охоты ехал в моторной лодке «YAMAHA» по реке Лозьва Гаринского городского округа Свердловской области.

В результате неосторожного обращения с оружием, ружье народного избранника выстрелило.

- В результате одному из пассажиров лодки — знакомому подсудимого - было причинено проникающее огнестрельное ранение головы, - рассказали в пресс-службе регионального СК.

С ранением пострадавший был доставлен в больницу. Врачи боролись за его жизнь несколько месяцев, но 8 февраля 2020 года мужчина умер.

В ходе предварительного расследования Следственный комитет допросил более 20 свидетелей, а также провел порядка 20 различных экспертиз (в том числе баллистическую). Вину Александра Коркина удалось полностью доказать и Серовский районный суд приговорил народного избранника к одному году ограничения свободы.

Также с Александра Коркина, по решению суда, в общей сложности будет взыскано около миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу родственником погибшего.

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