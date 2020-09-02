На Урале депутата Заксобрания будут судить за случайное убийство на охоте

Депутата обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить депутата Законодательного Собрания Александра Коркина. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия депутат во время охоты на реке Лозьва Гаринского городского округа, находясь в моторной лодке случайно выстрелил в своего знакомого – второго пассажира лодки Сергея Титова. Выстрел был произведен из охотничьего ружья ИЖ-43Е.

Пострадавший с проникающим огнестрельным ранением головы был доставлен в Карпинскую центральную городскую больницу, где через пять месяцев – 8 февраля скончался.

- В ходе предварительного расследования допрошено более 20 свидетелей, проведено порядка 20 различных экспертиз (в частности, судебно-медицинская, баллистическая, генетическая), выполнены иные следственные действия, которые, в своей совокупности, как полагает следствие, оказались достаточными для предъявления указанного обвинения, - рассказали в СК по Свердловской области.

Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения.