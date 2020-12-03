Свердловский депутат, которого обвиняют в убийстве во время охоты, заразился коронавирусом

По версии следствия, народный избранник произвел случайный выстрел, когда находился в лодке. Фото: страница Александра Коркина во "Вконтакте"

Депутата Законодательного собрания Свердловской области, который обвиняется в убийстве по неосторожности, случившемся во время охоты, заразился коронавирусом.

Об этом «КП» рассказал адвокат Дмитрий Жикин, который представляет интересы матери погибшего от рокового выстрела бизнесмена Сергея Титова.

— Он прислал справку о том, что заразился коронавирусом, в связи с этим заседание прошло без него, - уточнил адвокат.

Депутата заксобрания обвиняют в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия Александр Коркин во время охоты на реке Лозьва Гаринского городского округа, находясь в моторной лодке, случайно выстрелил в своего знакомого – второго пассажира лодки. Им оказался Сергей Титов.

Депутат пытался добиться, чтобы его дела рассматривали не в Серовском районном суде, а в Екатеринбурге. Но облсуд это ходатайство отклонил.

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