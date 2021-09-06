Евгением Куйвашев отвечал на вопросы уральцев больше двух часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 сентября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел первую за 9 лет работы в должности главы региона прямую линию. Ситуация к такому формату общения располагает -проблем много, скоро выборы. Поэтому уральцам важно знать позицию главы региона по актуальным проблемам, как их будут решать и знает ли о них власть. Оказалось, что губернатор в курсе всех болевых точек области, однако решение многих проблем - процесс не быстрый.

О ДИСТАНТЕ

- Нет желания никого переводить на дистант. Но для этого нужно снизить заболеваемость. В случае необходимости будет объявлен локдаун. Давайте соблюдать элементарные нормы и правила гигиены. Только через вакцинацию и тех, кто уже переболел, мы сможем победить заразу.

Глава региона успел поделиться секретом похудения Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Принудительной вакцинации быть не должно. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы убедить поставить прививку максимальное количество людей. На сегодня в области умерло более 5 тысяч человек. Если бы сейчас они и их родственники знали, что прививка обязательно поможет, как думаете, разве они бы не поставили прививку?

Вирус постоянно мутирует. Прививка - гарантия, что у человека не будет летального исхода. Предприятия вправе сами устанавливать у себя внутри правила. Но этот вопрос в первую очередь человек должен решить сам. Если он работает в коллективе, то решение за коллективом.

Я тоже считаю, что прививка должна ставиться по желанию человека, но сразу скажу, что это нужно обязательно сделать. Сам я вакцинировался, и не один раз. Прививку поставили мои родные и близкие. Призываю всех уральцев это сделать.

О ПРЕМИЯХ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

- Я считаю, что самая главная профессия, которую нужно поддерживать, это, конечно, профессия преподавателя. Мы вводим положение конкурса «Олимпиадный успех» для тех, кто подготовил ребенка. За первое место, если мне не изменяет память, преподаватель будет получать 270 тысяч рублей, за второе место - 220 тысяч и 160 тысяч рублей за третье место.

Этим летом губернатор несколько раз сам выезжал в "горячие точки" Фото: Алексей БУЛАТОВ

О ПОДДЕРЖКЕ САДОВОДОВ

- У нас больше 250 тысяч садоводов в области, и мы не можем не замечать их проблемы. Многие в период пандемии переезжают в сады. Необходимо подготовить программу, потому что нужен системный подход к развитию садовых товариществ. Скоро по этому вопросу будет расширенная встреча с председателем садовых товариществ, с главой города Алексеем Орловым. Прошу предложить действенные шаги по улучшению инфраструктурной составляющей для наших садов. Уверен, что уже в следующем году программа будет принята и садоводы получат реальную поддержку со стороны правительства.

О ЖИЛЬЕ

- За последние годы мы увеличили на 60 % объемы строительства нового жилья. Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. Мне сложно что-то советовать человеку. Но думаю, что вполне можно взять ипотечный кредит под зарплату в 48 тысяч и приобрести личное жилье.

Евгений Куйвашев попросил создать проект развития инфраструктуры для садоводов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОБ ЭКОЛОГИИ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ

- В Нижнем Тагиле у нас работают три стационарных пункта наблюдения за выбросами. Ежедневно коллеги публикуют эту информацию в рамках проекта «Экология». Это будет сподвигать акционеров и руководителей предприятий прибегать к серьезным мерам по улучшению выбросов производств. Также работает один передвижной пункт по обращениям граждан.

Если говорить о конкретном снижении выбросов, у нас с каждым загрязнителем воздуха и окружающей среды подписано соглашение, по которому коллеги, модернизируя свое производство, обязаны применять только зеленые технологии.

Мы будем строить только экологически чистые новые производства. Что касается перехода наших старых промышленных производств на новые экологические уклады, вопрос должен решаться с пониманием того, что мы не можем сегодня убрать то или иное предприятие. Если взять градообразующие предприятия, если их закрыть, то город останется без работы.

О МЕДПОМОЩИ В ГЛУБИНКЕ

- Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах (фельдшерско-акушерские пункты), при других лечебных учреждениях. Мы организуем выезды в небольшие населенные пункты, где отсутствуют кабинеты врачебной практики. Это ФАПы, это стоматологические кабинеты, сейчас работает передвижной онкопатруль. Мы достаточно много техники закупили, закупаем и продолжим это делать. Обращу внимание министра здравоохранения области на подвоз лекарственных препаратов в небольшие населенные пункты.

До этого Евгений Куйвашев общался с уральцами в Instagram Фото: Алексей БУЛАТОВ

О СУДЬБЕ ГОСПИТАЛЯ ТЕТЮХИНА

- Госпиталь имени Владислава Тетюхина в данный момент принадлежит его родственникам. Областные власти в свое время выделили 1 миллиард 300 миллионов рублей на то, чтобы достроить этот госпиталь. Говорят «яблоко от яблони недалеко падает», но не в этом случае. Нынешние наследники заняли иную позицию, они хотят получить коммерческую выгоду. Когда же решался вопрос строительства госпиталя, Владислав Тетюхин хотел построить его на свои деньги. Но они у него кончились. Тогда он обратился ко мне. Он настоящий герой нашего времени. Я уважаю его и ценю.

Мы обращались к нынешним владельцам госпиталя: давайте оформим возврат либо мы станем акционерами общества. Они отказали. Пришлось обращаться в правоохранительные органы. В ответ идут «вбросы» о том, что мы хотим кого-то «задушить». Это не так. Сегодня актив госпиталя выведен на Кипрские офшоры. Где деньги, где имущество? Я с уважением отношусь к коллективу госпиталя, и к людям этот спор не имеет никакого отношения. В год мы выделяем на эндопротезирование прядка 350 миллионов рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Владислава Тетюхина.

Глава региона раскрыл суть проблемы с госпиталем Тетюхина Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПРАВИЛЬНО ПОХУДЕТЬ

- Нужно поставить перед собой цель заниматься спортом, следить за правильным питанием, потреблением калорий. Всего много сказано, написано. Люди по-разному худеют. Нужно в первую очередь обратиться к врачу за индивидуальными рекомендациями: либо это диета, либо это занятия спортом. Цель непростая, но делать это нужно.

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