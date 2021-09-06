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Общество6 сентября 2021 18:18

Губернатор Куйвашев намекнул, за кого будет голосовать

Глава региона призвал всех жителей области принять участие в выборах
Евгений СТОЯНОВЕвгений СТОЯНОВ
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Отвечать на вопрос прямо губернатор не стал, объяснив, что не имеет на это право

Отвечать на вопрос прямо губернатор не стал, объяснив, что не имеет на это право

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Евгений Куйвашев 6 сентября провел прямую линию. Один из вопрос от уральцев в адрес главы региона звучал так:

- Евгений Владимирович, выборы на носу. Признайтесь, за кого сами будете голосовать? Выборы, это волнуют каждого из нас.

Губернатор отметил, что не имеет право отвечать на вопрос о том, за кого именно он будет голосовать. Хотя и сделал довольно прозрачный намек.

- Голосовать я, конечно же, буду. И наверняка для всех, кто следит за ходом предвыборной кампании, очевидны мои предпочтения. Выборы состоятся. Они пройдут 17, 18, 19 сентября. Это сделано для того, чтобы сделать голосование удобным в период пандемии. Есть возможность проголосовать и в пятницу, и в субботу, и в воскресенье, дабы не допускать скоплений на избирательных участках. Я призываю всех принять участие в голосовании, и отдать свой голос, - прокомментировал губернатор.

Напомним, в сентябре уральцы смогут выбрать депутатов Госдумы и законодательного собрания, а также депутатов в органы местного самоуправления.