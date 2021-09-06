Евгений Куйвашев рассказал о чиновнике, который чуть не умер из-за отказа вакцинироваться

При этом Евгений Куйвашев заявил, что принудительной вакцинации быть не должно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области во время прямой линии рассказал о чиновнике из регионального правительства, который едва не погиб из-за осложнения, вызванных коронавирусом. При этом Евгений Куйвашев уточнил, что он не хотел вакцинироваться, что и привело к тяжелым последствиям.

- Были у меня коллеги, которые отвечая на вопрос — поставили прививку или нет, отвечали, что вот-вот поставят. Чуть не потеряли недавно одного. Переболел очень тяжело. Те, кто знает эту ситуацию, сегодня совершенно по-другому на жизнь посмотрели, - отметил глава региона.

При этом Евгений Куйвашев заявил, что принудительной вакцинации быть не должно. Регион должен сосредоточиться на том, чтобы убедить поставить прививку максимальное количество людей. По данным на 6 сентября, больше 120 тысяч человек в Свердловской области переболело коронавирусом.