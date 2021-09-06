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Общество6 сентября 2021 14:40

После оцепления Цыганского поселка в Екатеринбурге 20 человек доставили в полицию

Силовики искали людей, причастных к мошенничеству
Анастасия ШИПИЦИНА
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Оцеплены были улицы Краснокамская, Шекспира, Рабочих и Викулова. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Оцеплены были улицы Краснокамская, Шекспира, Рабочих и Викулова. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Во время оцепления Цыганского поселка в Екатеринбурге полиция и ОМОн проверили больше 60 человек. Из них 20 граждан доставили в отделение, сообщает городское УМВД.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

- При проверке выявлен ряд административных правонарушений, - говорится в сообщении.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики объясняют, что оцепление было необходимо в связи со всплеском мошенничества в городе. У полиции была информация, что преступники могут находиться в Цыганском поселке. Также мероприятие проводилось в целях профилактики преступности.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Оцепление в Верх-Исетском районе произошло 4 сентября. Полицейские и ОМОН провели профилактический рейд в районе улиц Краснокамской, Шекспира, Рабочих и Викулова.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Фото: УМВД по Екатеринбургу

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