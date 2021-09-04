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Общество4 сентября 2021 16:38

Силовики оцепили Цыганский поселок в Екатеринбурге

Полиция утверждает, что там проходит профилактическое мероприятие
Анастасия ШИПИЦИНА
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Силовики занимаются предупреждением преступлений и правонарушений в поселке

Силовики занимаются предупреждением преступлений и правонарушений в поселке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция и ОМОН оцепили Цыганский поселок в Юго-Западном районе. В городском УМВД «КП Екатеринбург» объяснили, что идет профилактическое мероприятие.

- Сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе, - сообщили в ведомстве.

Цыганский поселок в феврале 2020 года перевели из статуса индивидуальной жилой застройки в статут многоэтажной. Жители поселка выходили на митинг против сноса домов. Власти заверили, что выкупать и сносить будут только частные дома. При этом покупать их будут у собственников по рыночной стоимости.