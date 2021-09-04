Силовики оцепили Цыганский поселок в Екатеринбурге

Силовики занимаются предупреждением преступлений и правонарушений в поселке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция и ОМОН оцепили Цыганский поселок в Юго-Западном районе. В городском УМВД «КП Екатеринбург» объяснили, что идет профилактическое мероприятие.

- Сотрудниками полиции проводится профилактическое мероприятие по предупреждению преступлений и правонарушений в указанном районе, - сообщили в ведомстве.

Цыганский поселок в феврале 2020 года перевели из статуса индивидуальной жилой застройки в статут многоэтажной. Жители поселка выходили на митинг против сноса домов. Власти заверили, что выкупать и сносить будут только частные дома. При этом покупать их будут у собственников по рыночной стоимости.