В Екатеринбурге появится дорожная разметка для самокатов

Скоро потоки пешеходов и любителей кататься на самокатах разделят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится дорожная разметка для пользователей самокатов, которая отделит пешеходный трафик от самокатчиков и велосипедистов. О необходимости такого решения заявил глава города Алексей Орлов.

- Электросамокаты стали популярным видом транспорта в Екатеринбурге. Поездки в этом сезоне уже рассчитываются в миллионах. Около 260 тысяч жителей города воспользовались сервисом кикшерига в 2021 году. Это огромная цифра, - аргументировал свое решение Алексей Орлов.

По его словам, сегодня по уровню развития сервисов самокатов и статистике уральская столица уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Поэтому нужно вводить правила и урегулировать эту сферу, вместо того, чтобы вводить запреты.

Скорость движения самокатов ограничена в центре Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы обследовали несколько десятков улиц Екатеринбурга и определили возможные места организации выделенных велодорожек. Будем в качестве эксперимента наносить дорожную разметку, разделяя пешеходное и велосипедное движение, устанавливать дорожные знаки. Также в этом сезоне появятся зоны виртуальной парковки, - говорит мэр Екатеринбурга.

По словам градоначальника, сейчас культура разделения пешеходных и транспортных потоков только складывается, поэтому часто можно увидеть пешеходов, идущих по велодорожкам, а лихачи на самокатах гоняют среди толпы пешеходов, провоцируя конфликты.

Отметим, что весной мэрия Екатеринбурга и сервис Whoosh подготовили список улиц и пешеходных зон, где скорость движения самокатов ограничена до 15 километров в час. Например, ограничение ввели на всем протяжении набережной Городского пруда, в Историческом сквере, на проспекте Ленина, на Октябрьской площади у Драмтеатра, в парке Маяковского и нескольких других участках. Вскоре этот список расширят.

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