Кирилл Серебренников о фильме «Петровы в гриппе»: "Черный юмор – наш спасательный круг"

Мэтр объяснил, кому не стоит смотреть его картину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялась всероссийская премьера фильма «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. Его представили зрителям 31 августа в Ельцин-центре.

Главные роли исполнили Семен Серзин и Чулпан Хаматова, которые вместе с режиссером приехали на премьеру. Фильм снят по одноименному произведению уральского писателя Алексея Сальникова. Действие романа происходит в Екатеринбурге. Главный герой — 27-летний автослесарь Петров. Почувствовав, что заболевает, он принял ядреную микстуру на спирту, а по дороге домой встретил давнего приятеля, сидевшего на пассажирском сидении катафалка. С ним он крепко выпил и отправился домой.

Когда семья Петровых начинает заболевать гриппом, реальность активно перемежается с фантастикой и сюрреализмом. Например, бывшая жена Петрова (ее сыграла Чулпан Хаматова) работает библиотекарем и одновременно является маньяком… Например, в одной из сцен фильма она жестоко убивает мужа своей сотрудницы - бывшего уголовника.

Чулпан Хаматова сыграла бывшую жену главного героя, одержимую навязчивыми идеями Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Черный юмор и ирония – наш спасательный круг. Когда мы можем смеяться над очень страшными и жуткими вещами, и говорить об этом с ироническим настроением, - объяснил Кирилл Серебренников в ходе пресс-конференции после премьеры.

На вопрос корреспондента «Комсомолки» о том, почему всероссийская премьера фильма состоялась в уральской столице, режиссер ответил так:

- Я посчитал, что это принципиальный вопрос. Премьеры всех российских фильмов происходят в Москве, это факт. Но этот фильм написан по уральскому роману, по замечательному тексту Леши Сальникова. Было бы несправедливо! Мы итак в силу определенных обстоятельств не могли снимать в Екатеринбурге, поэтому мы старались делать так, чтобы Москва [в фильме] была как-то похожа. Наверное, есть какое-то чувство вины. Поэтому я очень хотел, и сказал продюсеру: давайте сделаем первую - главную премьеру нашего фильма в городе, где этот текст был написан. Мне кажется, это очень важно, - рассказал Кирилл Серебренников.

На премьеру прилетели актеры, режиссер и продюсер Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одна из ключевых сцен фильма – детское воспоминание главного героя о новогодней елке.

- Это про наше детство, про общую генетическую память. Мы достали из ленинских библиотек все сценарии советских елок. Художники проделали огромную работу, чтобы превратить это в узнаваемые фактуры. Это вопрос не любви и сантиментов, а вопрос желания вглядеться в наше детство, - прокомментировал Кирилл Серебренников.

Фильм снят по роману уральского писателя Алексея Сальникова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналисты спросили режиссера о том, кому не рекомендуется смотреть фильм «Петровы в гриппе», чтобы не ранить свои душевные чувства.

- Мудакам смотреть не надо, это точно. Он для всех, у кого есть мозг. Я не знаю, не хочу отсекать каких-то зрителей. Он для широких масс. Это выдающийся роман, они редко появляются в нашем поле. Это счастье, что ваша земля выдала такое чудо. Мне бы хотелось, чтобы он был частью всей вменяемой зрительской аудитории, - подытожил режиссер.

КСТАТИ

Мировая премьера фильма «Петровы в гриппе» состоялась в Каннах.

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