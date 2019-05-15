2019-05-15T15:17:15+03:00
Общество

Кирилл Серебренников экранизирует роман писателя из Екатеринбурга «Петровы в гриппе и вокруг него»

Произведение Алексея Сальникова было признано национальным бестселлером
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: Борис КудрявовФото: Борис Кудрявов
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Режиссер Кирилл Серебренников, недавно получивший хоть и не полную, но свободу, займется экранизацией романа писателя из Екатеринбурга Алексея Сальникова.

В прошлом году за эту книгу «Петровы в гриппе и вокруг него» автор удостоился премии «Национальный бестселлер». Психоделическое произведение уральца вошло в короткий список номинантов литературного конкурса и по итогу набрал наибольшее количество баллов.

Адаптировать сценарий для киноленты будет сам Серебренников. Режиссер начал работу над текстом еще будучи под домашним арестом.

- Предварительная договоренность была заключена полгода назад. Права уже переданы, - говорит Алексей Сальников. - Я рад, что мой роман экранизируют и рад, что это будет делать именно Серебренников. Поэтому, если будут какие-то интерпретации, отнесусь к этому спокойно.

Фото: Павел Филиппов

Фото: Павел Филиппов

Роман «Петровы в гриппе и вокруг него» рассказывает о семье уральского автослесаря, больного гриппом: его бывшей супруге, работающей библиотекарем, сыне-школьнике, а также его коллегах и друзьях, с которыми Петров не против пригубить стаканчик-другой.

Но под личиной обыденности скрываются довольно маниакальные пристрастия и наклонности главных геров, обостренные предновогодним болезнью.

- Пишет Сальников свежо, как в первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву из-под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением "нормальных" книг вестибулярный аппарат. Поразительный, единственный в своем роде язык и по-настоящему волшебная мерцающая неоднозначность - как ни посмотри, выдающийся текст и настоящий читательский праздник, - отметила российский литературный критик и дочь писателя Леонида Юзефовича Галина Юзефович.

В прошлом году роман Алексея Сальникова также вошел в список финалистов премий "Большая книга" и "НОС".

ИСТОЧНИК KP.RU

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