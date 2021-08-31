«Смотрела много фильмов про маньяков»: Чулпан Хаматова рассказала, как на экране превратилась в библиотекаря-психопата

Звезда рассказала, что в моменты, когда дети ведут себя плохо, она понимает свою героиню Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге состоялась всероссийская премьера фильма «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. Его представили зрителям 31 августа на площадке Ельцин-центра.

Одну из главных ролей фильма исполнила Чулпан Хаматова, которая предстала в несвойственном для себя образе. Она играет бывшую жену главного героя, работающую библиотекарем. Женщину постоянно преследуют навязчивые идеи об убийстве. То она мечтает искромсать собственного сына, то выслеживает мужа-уголовника своей коллеги.

Создатели картины решили устроить всероссийскую премьеру картины в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

После премьеры Чулпан Хаматова рассказала о своей героине.

- Я как родитель троих детей нередко ловлю себя на мысли, что иногда «выхожу из берегов», и мое терпение лопается, когда они ведут себя так, что их хочется порвать на части. Но я понимаю, что это фантазия, также как и фантазия моей героини. Это всего лишь уставшая мама, у которой блеснула эта фантазия, - объясняет актриса.

Реальность в фильме и книге активно перемежается с фантастикой и сюрреализмом.

- Я специально не хотела расставлять все эти точки над i. Ведь у зрителя есть понимание, где фантазия героини, где комикс, а где фантазия ее мужа, - продолжает Чулпан Хаматова.

Актриса предстала в несвойственном для нее образе. Фото: kinopoisk.ru

В фильме есть сцена, где хрупкая актриса ловко сражается со взрослым мужчиной и владеет ножом не хуже спецназовца. Такой опыт пришелся Чулпан Хаматовой по душе.

- Мне было очень интересно играть драки, потому что меня никогда раньше не звали на такие роли – с каскадерскими трюками. Я снималась с дублером, но многие вещи делала сама, - поделилась артистка.

Также актриса рассказала, как ей удалось вжиться в образ психопатки, которая пьянеет от запаха крови.

- Я смотрела очень много фильмов про маньяков, читала интервью актеров, которые их играли. Еще очень много в подборе костюмов, глазах, все это благодаря чудесной художнице по гриму. Эта прическа, очки, все повлияло. Этот образ не свойственен мне. Режиссеру и зрителям проще видеть меня такой, какой они привыкли. Такой они меня знают. А когда актер выходит из привычного образа, всем немного некомфортно, - поделилась мнением знаменитость.

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