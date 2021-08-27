Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 27 августа 2021 года

В Свердловской области активно идет вакцинация от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 528 случаев заражения коронавирусом, из которых 137 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы у жителей Режа, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Кушвы, Верхотурья, Березовского и других населенных пунктов Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии на Среднем Урале составляет 121 499 человек, из которых 112 221 - справились с вирусом. За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписано 476 человек.

На сегодняшний день состояние 778 человек оценивается врачами как тяжелое, 496 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 363 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки на 27 августа 2021 года жертвами пандемии стали еще 32 человека. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 067 человек.

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