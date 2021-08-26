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Здоровье26 августа 2021 12:27

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 26 августа 2021 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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На Среднем Урале сохранятся ограничительные меры в общественных местах

На Среднем Урале сохранятся ограничительные меры в общественных местах

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден еще 531 новый случай заражения коронавирусом, из которых 157 приходятся на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 зарегистрированы в Качканаре, Новой Ляле, ЗАТО Свободный, Реже, Кушве, поселке Малышева, Каменска-Уральского, Ревде и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан с начала пандемии на Среднем Урале составляет 120 971 человек, из которых 111 745 человек – полностью справились с вирусом. За сутки из больниц выписали 473 человека.

По данным на 26 августа 2021 года состояние 772 человек остается тяжелым, 476 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 345 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 33 случая смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 5 035 человек.

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