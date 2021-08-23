Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 23 августа 2021 года

Ситуация с коронавирусом на Урале пока остается сложной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено еще 526 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 141 приходится на уральскую столицу.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Богданович, Красноуфимск, Каменск-Уральский, Кушву, Качканар, Дегтярск, Нижний Тагил, Первоуральск, Ревду и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии по состоянию на 23 августа составляет 119 392 человека, из которых 110 346 человек полностью справились с заболеванием. За сутки из инфекционных отделений больниц выписан 441 человек.

Медики оценивают состояние 808 пациентов с COVID-19 как тяжелое, 480 из них размещены в палатах реанимации, 369 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано еще 29 случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 4 939 человек.

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