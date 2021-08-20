В Екатеринбурге таксист напал на пассажирку: «Бил по голове и оскорблял мою мать»

Пострадавшая пройдет судебно-медицинское освидетельствование, которое установит тяжесть травм. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге агрессивный водитель избил пассажирку такси. Женщина уже написала заявление в полицию. Конфликт случился из-за того, что таксист отказался везти Мехрону (так зовут пассажирку) за сумму, которую назначил агрегатор.

- Я заказала такси с работы, хотела поехать к подруге. Я спросила таксиста: «Почему вы не подъехали к точке?». А он мне ответил, что он поедет только за 400 рублей. Я сказала, почему? Ведь у меня указано 325 рублей, - рассказывает Мехрона в своем Instagram.

По словам девушки, после этого таксист набросился на нее с кулаками.

- Начал за мной бегать и избивать меня прямо по голове, дал по уху. Это было очень больно. Он начал оскорблять меня, мою маму! Мне стало очень обидно. Меня никто не избивал, даже отец ни разу не поднял на меня руку, - эмоционально рассказала девушка.

В полиции рассказали, что пострадавшая девушка уже написала заявление.

- По нему сотрудниками отдела полиции № 12 проводится проверка. Номер автомобиля установлен, личность водителя выясняется, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу - Заявительница направлена для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. По результатам проверки будет принято обоснованное решение.

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