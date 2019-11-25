«Отбивались от него утюгом»: в Екатеринбурге таксист-южанин избил трех девушек из-за долгого ожидания

Екатеринбурженка по имени Алена и две ее подруги оказались атакованы водителем, который накинулся на них с кулаками из-за того, что те слишком долго спускались из подъезда.

Все произошло в ночь на 25 ноября у дома на Крестинского,35.

- Мы пришли в гости к семейной паре, посидели, а потом вызвали «Яндекс-Такси», - рассказывает Алена «КП-Екатеринбург». – Мы немного задерживались, позвонили и сказали об этом таксисту. Сказали, что за ожидание мы без проблем заплатим.

По словам Алены, в ходе этого разговора таксист бросил трубку, а машина, которая уже была недалеко от места, перестала появляться на карте.

- Мы снова ему набрали, спросили: «Где вы стоите. Он ответил: «Где стою, там и стою». Мы ответили, что сейчас спустимся и попросили нас встретить, - вспоминает Алена.

Когда девушки вышли из подъезда, то к ним подошел таксист. По словам Алены, он сразу начал вести себя агрессивно.

- Он стал говорить: «Почему я должен был вас так долго ждать», - вспоминает Алена.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/745890" frameborder="0"></iframe> На Ботанике таксист избил трех девушек.

То, что происходило дальше, сняла камера видеонаблюдения на доме. Агрессивный таксист подошел к девушкам, начал им что-то говорить, размахивая руками. Когда одна из них легонько его толкнула, то нападавший сразу нанес ей удар в лицо. Девушка едва осталась стоять на ногах. Затем таксист зачем-то подошел к двери подъезда и подергал ее.

Вскоре настал черед и второй девушки из компании. Ее таксист ударил по лицу, взял за волосы и швырнул на землю. Затем агрессивный мужчина ударил Алену, а потом снова нанес удар ее подруге, от чего та вновь упала на асфальт.

Интересно, что в самый разгар конфликта из подъезда вышел мужчина, но он предпочел не вмешиваться. Через некоторое время из подъезда вышла компания из двух парней, но те также предпочли не заступаться за девушек.

- Одна из девочек отбивалась от него утюгом. Просто у нее свой сломался и она попросила дать ей на время утюг, - рассказывает Алена.

От удара у Алены опухла щека и осыпались ресницы. Фото: предоставлено пострадавшей

После избиения девушки вызвали полицию. И написали заявление на обидчика в полицию. Затем Алена и ее подруги звонили по номеру телефона водителя, который им пришел когда они заказывали такси, но он был не доступен.

Алена рассказала, что полицейские из отдела, куда они обратились, рассказали, что телефон зарегистрирован на выходца из одной из республик Северного Кавказа.

Нам удалось дозвониться по этому телефону. Мужчина, который взял трубку, представился, как Ваха.

Он подтвердил, что ночью приезжал к дому на Крестинского,35. Но то, что бил девушек Ваха отрицает.

- То, что вам говорят наполовину неправда. На этот адрес я действительно ездил, но не по заказу, - рассказал Ваха.

По словам мужчины, у девушек есть на него некая обида, но с чем она связана уточнить отказался.

- Я знаю, что им от меня нужно, но сделать это у них не получится. Во всем виновата одна девушка, она решила сделать гадость. Если нужно я приеду в полицию и дам объяснения, не вопрос. Сами знаете, пьяные девушки могут многое наговорить, - отметил мужчина.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу «Комсомолке» рассказали, что личность мужчины, который напал на девушек, пока не установлена.

- Заявление принято, по данному факту проводится проверка. Женщина направлена на прохождение судмедэкспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в ведомстве.