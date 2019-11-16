Месть обиженного пассажира: в соцсетях обсуждают стреляющего из автомата водителя Яндекс такси

В соцсетях обсуждают видео, которое на своей странице «ВКонтакте» выложил 23-летний таксист из Екатеринбурга Александр Чикишев. На первом парень стреляет из пистолета на обочине в противоположную от проезжей части сторону, на втором – открывает огонь очередью из автомата посреди Кольцоского тракта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/744136" frameborder="0"></iframe> Водитель Яндекс.Такси развлекался стреляя на дороге.! другой источник

Нам удалось связаться с Александром. По его словам, видео распространил в соцсетях недовольный пассажир, который в момент поездки был в состоянии опьянения. Чикишев также добавил, что ему угрожали расправой и угоном автомобиля, а после поездки мужчина нашел его страницу и стал распространять опубликованные видео с оружием.

- Эти видео распространил человек, который обиделся на меня. Он был накуренный. На этих роликах не видно стрельбы, состава преступления нет. Происходит светоиметация выстрела звукошумовыми пулями. Все происходило за городом, вдали от людей и машин. Я уже проконсультировался с юристом по этому поводу, - рассказал «Комсомолке» Чикишев.

Получить комментарий от пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, о правомерности действий таксиста, на момент публикации не удалось. Александр Чикишев заявил, что момент его перепалки с пассажиром записал видеорегистратор но пока он «не готов опубликовать его».